Китай ввел запрет на исполнение санкций США против нефтяных компаний

Министерство коммерции Китая выпустило документ, запрещающий учитывать и исполнять американские санкции против пяти китайских нефтяных компаний, которые Вашингтон ввел из-за обвинений в покупке иранского сырья.

В министерстве подчеркнули, что это решение направлено на защиту национального суверенитета, безопасности и интересов развития страны, а также на защиту прав китайских граждан. Ведомство указало, что американские санкции являются «неправомерным экстерриториальным применением».

В конце апреля Минфин США ввел дополнительные санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода Hengli. В ведомстве отметили, что этот завод является одним из крупнейших импортеров иранской нефти и нефтепродуктов. Согласно данным министерства, с 2023 года суда, находящиеся под санкциями, поставили заводу более 5 млн баррелей сырья.

После начала военной операции США Китай получил от Ирана не менее 11 млн баррелей сырой нефти, сообщал телеканал CNBC в начале марта. Вся эта нефть поступала через Ормузский пролив, который был закрыт для других судов.

Министр финансов США Скотт Бессент планирует обсудить на предстоящих переговорах с Китаем сокращение закупок российской и иранской нефти, писала WSJ. По данным Financial Times, Китай может столкнуться с риском потери доступа к дешевой нефти из Ирана, что может вызвать увеличение импорта из России.