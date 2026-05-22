Рябков: «дух Анкориджа» подразумевает взаимное доверие между США и Россией

По его словам, учитывая динамику двусторонних контактов, нет смысла говорить о замедлении диалога.
Вероника Левшина 22-05-2026 02:45
© Фото: Benjamin Applebaum, Dod, Global Look Press

Россия видит отношения с США, как взаимоуважительные и основанные на обоюдном признании интересов друг друга. Об этом в беседе с «Ведомостями» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, учитывая динамику двусторонних контактов, нет смысла говорить о замедлении диалога. Он отметил, что, несмотря на «многолетний простой», Россия и США перешли к решению более многоплановых проблем в отношениях.

«Ничего невозможного тут нет, но для успеха с обеих сторон потребуется политическая воля <...> Решения и выбор в конечном счете за американской стороной», - заявил замминистра.

Он также объяснил, что «дух Анкориджа» подразумевает атмосферу доверия между главами двух государств. Рябков сказал, что необходимо продолжать работать на украинском направлении и искать пути восстановления сотрудничества между США и Россией.

Ранее министр иностранных дел России Александр Панкин заявил, Россия и США, как мощные державы с большим потенциалом, имеют сферы, в которых могут дополнять друг друга.

#Россия #сша #Доверие #отношения #диалог #рябков #уважение #дух Анкориджа
