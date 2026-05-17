МИД РФ: США и Россия могут дополнить друг друга

Россия и США, как мощные державы с большим потенциалом, имеют сферы, в которых дополнять друг друга. Об этом заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил в интервью РИА Новости.

Панкин выразил уверенность, что Россия и США отвечают требованиям будущего развития экономики и науки и явно имеют сферы, где могли бы взаимодействовать.

Сотрудничество России и США сейчас носит ограниченный характер и в основном находится на стадии обсуждений и подготовки потенциальных проектов. В частности, обсуждается возвращение американских компаний к энергетическим проектам в Арктике и на Сахалине.

Москва и Вашингтон традиционно сотрудничают в области космоса и обслуживания Международной космической станции, а также в вопросах ядерной безопасности и контроля над вооружениями.