Reuters: блокада Ормузского пролива рискует оставить Европу без газа на зиму

Европа может остаться без газа на зиму, если блокада Ормузского пролива продлится от одного до трех месяцев. Об этом сообщило Reuters.

Старший вице-президент по торговле газом и электроэнергией компании Equinor Хелле Остергард Кристиансен опасается, что европейские страны не успеют заполнить свои хранилища до необходимых значений.

«Если бы война на Ближнем Востоке закончилась завтра и свободное поступление газа через пролив возобновилось бы быстро, мы могли бы достичь приемлемого, но ограниченного уровня газа в хранилищах в 75%» - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Иран и США согласовали финальный проект мирного соглашения, который предусматривает, в том числе, снятие блокады Ормузского пролива и восстановление судоходства по нему.

17 мая Тегеран пообещал в ближайшее время обнародовать систему пошлин за проход судов по проливу.