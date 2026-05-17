Reuters: блокада Ормузского пролива рискует оставить Европу без газа на зиму

Нынешние запасы топлива значительно отстают от необходимых.
Константин Денисов 22-05-2026 16:33
© Фото: IMAGO www.imago-images.de, Global Look Press

Европа может остаться без газа на зиму, если блокада Ормузского пролива продлится от одного до трех месяцев. Об этом сообщило Reuters.

Старший вице-президент по торговле газом и электроэнергией компании Equinor Хелле Остергард Кристиансен опасается, что европейские страны не успеют заполнить свои хранилища до необходимых значений.

«Если бы война на Ближнем Востоке закончилась завтра и свободное поступление газа через пролив возобновилось бы быстро, мы могли бы достичь приемлемого, но ограниченного уровня газа в хранилищах в 75%» - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что Иран и США согласовали финальный проект мирного соглашения, который предусматривает, в том числе, снятие блокады Ормузского пролива и восстановление судоходства по нему.

17 мая Тегеран пообещал в ближайшее время обнародовать систему пошлин за проход судов по проливу.

#в стране и мире #Европа #газ #Иран #Ормузский пролив
