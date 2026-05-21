Al Arabiya: США и Иран согласовали финальный проект мирного соглашения

США и Иран согласовали финальный проект мирного соглашения. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По информации вещателя, сторонам удалось достичь консенсуса по следующим вопросам: прекращение огня на всех фронтах, взаимны отказ от ударов по инфраструктуре и гарантии свободы судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Кроме того, Вашингтон начнет поэтапную отмену санкций с исламской республики в случае выполнения ей всех условий будущей сделки.

Нерешенным остался еще ряд более мелких вопросов. Для их урегулирования стороны отвели себе срок в семь дней.

Официально объявить о достижении соглашения могут уже в течение ближайших нескольких часов.

Еще накануне глава Белого дома Дональд Трамп Трамп заявлял, что не торопится урегулировать конфликт с Ираном.