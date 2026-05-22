Лантратова: РФ ожидает от международных организаций реакции на удар по общежитию

Россия ожидает от международных организаций реакции на преднамеренный удар ВСУ по колледжу в Старобельске. Об этом «Звезде» заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Как отметила чиновница, в здании, атакованном украинскими дронами, обучаются и проживают дети, что дает повод рассматривать произошедшее как военное преступление.

«Также мы рассчитываем на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества. Подобные действия с точки зрения международного гуманитарного права могут и должны рассматриваться как военное преступление», - подчеркнула Лантратова.

Как сообщается, Россия уже подготовила официальные письма верховному комиссару и председателю Совета ООН по правам человека, а также генеральному секретарю ОБСЕ.

Ранее уполномоченный по правам человека заявила об увеличении количества жертв украинского удара по Старобельску до четырех человек. Лантратова подчеркнула, что следователи СК России фиксируют последствия теракта.