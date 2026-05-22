Набиуллина предложила внести в «белые списки» все зарегистрированные банки

Банк России обсудил с Минцифры включение в «белые списки» всех банковских приложений. Об этом на VIII съезде Ассоциации банков РФ заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По словам чиновницы, осуществление данной инициативы придется разделить на несколько этапов, так как необходимые для этого технологии имеют ограничения.

«Идеальная и правильна ситуация, когда все кредитные организации, которые получили лицензию, включены в эти "белые списки". Надо будет продолжать диалог с Минцифры. Мы с ними в постоянном диалоге», - сказала Набиуллина.

Глава ЦБ также отметила, что вначале необходимо уделить внимание крупным и критически значимым сервисам, включая страховые компании.

Ранее в Минцифры опровергли внедрение «белого списка» сервисов на Wi-Fi. В ведомстве уточнили, что необходимости в подобных мерах нет.