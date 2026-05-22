МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Более тридцати иностранцев устроили массовую драку на юго-востоке Москвы

Все они были задержаны полицией.
Тимур Юсупов 22-05-2026 15:16
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Более 30 иностранных граждан задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном главке Министерства внутренних дел.

Инцидент произошел в кафе на улице Юных Ленинцев в ходе празднования свадьбы. Причиной конфликта стала ссора нескольких участников торжества - в ходе перепалки они вышли на улицу, где затеяли драку.

На место происшествия приехал полицейский патруль, задержавший сначала 25, а потом еще восемь участников драки. Все они были доставлены в отдел. Возраст дебоширов варьируется от 17 до 60 лет.

На задержанных иностранцев составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. У троих мужчин выявили нарушения правил въезда или режима пребывания в России, а одному предписали покинуть страну. Против шестерых же участников драки завели уголовное дело о хулиганстве и заключили под стражу - им грозит до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что в ходе драки никто не пострадал.

Ранее в подмосковном Одинцово около одного из жилых домов вспыхнула перепалка со стрельбой, в результате которой пострадали три человека. Шестерых участников конфликта доставили в территориальный отдел, а у одного из правонарушителей изъяли травматический пистолет.

#Москва #в стране и мире #Драка #массовая драка #Иностранцы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 