Более тридцати иностранцев устроили массовую драку на юго-востоке Москвы

Более 30 иностранных граждан задержаны после массовой драки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном главке Министерства внутренних дел.

Инцидент произошел в кафе на улице Юных Ленинцев в ходе празднования свадьбы. Причиной конфликта стала ссора нескольких участников торжества - в ходе перепалки они вышли на улицу, где затеяли драку.

На место происшествия приехал полицейский патруль, задержавший сначала 25, а потом еще восемь участников драки. Все они были доставлены в отдел. Возраст дебоширов варьируется от 17 до 60 лет.

На задержанных иностранцев составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. У троих мужчин выявили нарушения правил въезда или режима пребывания в России, а одному предписали покинуть страну. Против шестерых же участников драки завели уголовное дело о хулиганстве и заключили под стражу - им грозит до семи лет лишения свободы.

Отмечается, что в ходе драки никто не пострадал.

