В Подмосковье трое пострадали после драки со стрельбой

В подмосковном Одинцово около одного из жилых домов вспыхнула перепалка со стрельбой, в результате пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них произвел несколько выстрелов в оппонентов из предмета, визуально схожего с пистолетом. Трое пострадавших в возрасте от 40 до 45 лет с телесными повреждениями обратились в медицинское учреждение», - говорится в заявлении ведомства.

В МВД уточнили, что шестерых участников конфликта доставили в территориальный отдел, а у одного из правонарушителей изъяли травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы.