Расчет «Тора» прикрыл наступление ВС РФ на Красноармейском направлении

Бойцы группировки «Центр» сопровождают зенитный ракетный комплекс «Тор», который прибывает после группы прикрытия и сразу приступает к развертыванию.

Российский дрон-перехватчик «Елка» находится наготове у бойцов, окружающих установку: в случае появления вражеских ударных дронов его нужно только навести на цель и запустить - дальше он все сделает сам. Расчет «Тора» сканирует небо в радиусе до 32 километров.

«В такую ясную погоду, как сейчас, активность дронов ВСУ повышенная. Соответственно, парни круглосуточно на боевом дежурстве. Мы можем наблюдать, как работает модернизированная станция обнаружения целей. И что примечательно, она позволяет обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием так называемого «стелса» - технологии снижения радиолокационной заметности», - отметила корреспондент Лана Иден.

Аппаратура настраивается автоматически еще во время движения расчета на позицию.

«Видим цели мы как белые точки, отображающиеся на черных экранах. Летит точка. Автоматическое наведение. Немного водишь-водишь и захватываешь вручную цель», - пояснила она.

Системы ПВО прикрывают тыловые районы и продвижение российских подразделений на Красноармейском направлении. Там бои идут на восточной окраине Сергеевки, штурмовики теснят ВСУ к северу от Гришина и продвигаются к Шевченко. Также продолжаются бои в районе Белицкого, Нового Донбасса и Кучерова Яра. Таким образом, войска подходят ближе к Днепропетровской области, защищая границы ДНР с запада, и наступают на север - к Доброполью, откуда идет дорога на Дружковку, Славянск и Краматорск - последние крупные города Донбасса, занятые украинскими формированиями.

Вместе с фронтом двигаются и зенитные ракетные комплексы: пять-семь минут после команды о боевой работе - и расчет уже на месте.

«Вот мой штурвал. Поворачиваем направо, налево, поворачивать достаточно хорошо. Как на иномарке. Коробка у нас автомат, тоже как дома на машине», - рассказал механик-водитель ЗРК «Тор-МУ» Виталий Петров.

Как только объект подходит на расстояние до 12,5 километров - его судьбу можно считать решенной.

«Самая частая цель, которую мы поражаем, это беспилотные летательные аппараты разведывательные по типу «Лелеки», «Шарки». Бывают также ударные дроны по типу RАМ-Х, RАМ-2Х,Switchblade и так далее», - подчеркнул начальник расчета ЗРК «Тор-МУ» Артем Медведев.

Полное название комплекса - «Тор-МУ», модифицированная версия. У него улучшенная станция обнаружения цели, оптический визир с тепловизором, что позволяет работать ночью.