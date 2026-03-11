МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Тора» прикрыл наступление ВС РФ на Красноармейском направлении

Модернизированная станция обнаружения позволяет засекать цели с технологией «стелс».
Лана Иден Дима Иванов 11-03-2026 23:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы группировки «Центр» сопровождают зенитный ракетный комплекс «Тор», который прибывает после группы прикрытия и сразу приступает к развертыванию.

Российский дрон-перехватчик «Елка» находится наготове у бойцов, окружающих установку: в случае появления вражеских ударных дронов его нужно только навести на цель и запустить - дальше он все сделает сам. Расчет «Тора» сканирует небо в радиусе до 32 километров.

«В такую ясную погоду, как сейчас, активность дронов ВСУ повышенная. Соответственно, парни круглосуточно на боевом дежурстве. Мы можем наблюдать, как работает модернизированная станция обнаружения целей. И что примечательно, она позволяет обнаруживать летательные аппараты, созданные с использованием так называемого «стелса» - технологии снижения радиолокационной заметности», - отметила корреспондент Лана Иден.

Аппаратура настраивается автоматически еще во время движения расчета на позицию.

«Видим цели мы как белые точки, отображающиеся на черных экранах. Летит точка. Автоматическое наведение. Немного водишь-водишь и захватываешь вручную цель», - пояснила она.

Системы ПВО прикрывают тыловые районы и продвижение российских подразделений на Красноармейском направлении. Там бои идут на восточной окраине Сергеевки, штурмовики теснят ВСУ к северу от Гришина и продвигаются к Шевченко. Также продолжаются бои в районе Белицкого, Нового Донбасса и Кучерова Яра. Таким образом, войска подходят ближе к Днепропетровской области, защищая границы ДНР с запада, и наступают на север - к Доброполью, откуда идет дорога на Дружковку, Славянск и Краматорск - последние крупные города Донбасса, занятые украинскими формированиями.

Вместе с фронтом двигаются и зенитные ракетные комплексы: пять-семь минут после команды о боевой работе - и расчет уже на месте.

«Вот мой штурвал. Поворачиваем направо, налево, поворачивать достаточно хорошо. Как на иномарке. Коробка у нас автомат, тоже как дома на машине», - рассказал механик-водитель ЗРК «Тор-МУ» Виталий Петров.

Как только объект подходит на расстояние до 12,5 километров - его судьбу можно считать решенной.

«Самая частая цель, которую мы поражаем, это беспилотные летательные аппараты разведывательные по типу «Лелеки», «Шарки». Бывают также ударные дроны по типу RАМ-Х, RАМ-2Х,Switchblade и так далее», - подчеркнул начальник расчета ЗРК «Тор-МУ» Артем Медведев.

Полное название комплекса - «Тор-МУ», модифицированная версия. У него улучшенная станция обнаружения цели, оптический визир с тепловизором, что позволяет работать ночью.

#пво #дроны #зрк тор #наш эксклюзив #Красноармейское направлени
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Броневики СВО. Часть 2
2
Российские буксиры. Часть 1
3
Военная приемка. 500-й выпуск
4
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
5
Оружие Египта
6
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
7
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
8
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
9
Военные инженеры Будды
10
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 