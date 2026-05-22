Испания пообещала выделить 50 млн евро на оружие для Киева

Глава МИД Испании подчеркнул, что деньги будут выделяться на механизм PURL.
Глеб Владовский 22-05-2026 13:05
© Фото: Attila Husejnow Keystone Press Agency Globallookpress

Испания взяла на себя обязательство выделить 50 млн евро на закупку оружия Украине. Такое заявление сделал глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

«Вчера у нас был Совет Украина - НАТО... Испания взяла на себя обязательство (выделить - Прим. ред.) дополнительные 50 млн евро на механизм PURL», - подчеркнул дипломат.

Напомним, механизм PURL подразумевает обязательную закупку европейскими странами-членами НАТО оружия у США на свои деньги, а также его передачу Украине на безвозмездной основе.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что альянс не готов производить боеприпасы в нужных объемах.

