Испания пообещала выделить 50 млн евро на оружие для Киева

Испания взяла на себя обязательство выделить 50 млн евро на закупку оружия Украине. Такое заявление сделал глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес.

«Вчера у нас был Совет Украина - НАТО... Испания взяла на себя обязательство (выделить - Прим. ред.) дополнительные 50 млн евро на механизм PURL», - подчеркнул дипломат.

Напомним, механизм PURL подразумевает обязательную закупку европейскими странами-членами НАТО оружия у США на свои деньги, а также его передачу Украине на безвозмездной основе.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что альянс не готов производить боеприпасы в нужных объемах.