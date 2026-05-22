Рубио: НАТО не готово производить боеприпасы в нужных объемах

Госсекретарь выразил мнение, что странам необходимо сотрудничать по линии своих ВПК.
Глеб Владовский 22-05-2026 12:47
© Фото: Christian Charisius dpa Globallookpress

Страны НАТО не способны производить боеприпасы в нужны количествах, которые понадобятся в будущем. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.

«Всем нам в альянсе ясно, что мы просто не готовы производить боеприпасы сегодня теми темпами, которые необходимы для будущих нужд. Это то, над чем мы можем работать вместе», - подчеркнул он после беседы с генсеком НАТО Марком Рютте в Швеции, где проходит встреча глав МИД стран блока.

Политик также выразил мнение, что члены альянса могут сотрудничать по линии своих ВПК.

В то же время Рютте обратил внимание на то, что в настоящее время растет финансирование в оборонную сферу. Также он выразил недовольство тем, что альянса не производит необходимое количество вооружений, чтобы тратить растущие вложения.

Ранее The Economist со ссылкой на источники сообщил, что некоторые страны Евросоюза разрабатывают секретные планы по созданию военной структуры, которая будет альтернативой НАТО, если США выйдут из состава альянса.

#в стране и мире #производство #боеприпасы #НАТО #Марк Рютте
