МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава МИД Финляндии заявила о желании выстроить мирные отношения с РФ

Глава МИД страны Валтонен выразила надежду на скорейшее вступление Украины в НАТО.
Глеб Владовский 22-05-2026 13:48
© Фото: IMAGO, Roni Rekomaa, Globallookpress

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила о желании выстроить мирные отношения с Россией. Об этом она сообщила перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО в Швеции.

«Мы хотели бы выстроить исключительно мирные отношения», - сказала дипломат.

В то же время она назвала Россию «угрозой всему миру». Кроме того, Валтонен выразила надежду на скорейшее вступление Украины в НАТО.

Ранее сообщалось, что Испания взяла на себя обязательство по выделению 50 млн евро на закупку оружия для Украины.

#Россия #в стране и мире #Финляндия #Элина Валтонен #мирные отношения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 