Глава МИД Финляндии заявила о желании выстроить мирные отношения с РФ

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила о желании выстроить мирные отношения с Россией. Об этом она сообщила перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО в Швеции.

«Мы хотели бы выстроить исключительно мирные отношения», - сказала дипломат.

В то же время она назвала Россию «угрозой всему миру». Кроме того, Валтонен выразила надежду на скорейшее вступление Украины в НАТО.

Ранее сообщалось, что Испания взяла на себя обязательство по выделению 50 млн евро на закупку оружия для Украины.