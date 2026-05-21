Белоусов провел переговоры с министром обороны Вьетнама Зянгом

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с вице-премьер-министром Правительства, министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом. Об этом сообщило МО РФ.

«Социалистическая Республика Вьетнам - давний и надежный партнер нашей страны в Юго-Восточной Азии», - заявил Белоусов.

Он подчеркнул, что отношения двух стран основаны на лучших традициях крепкой дружбы. Министр обороны России добавил, что интенсивный и доверительный политический диалог на высшем уровне способствует продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

Андрей Белоусов отметил, что официальный визит Зянга в Россию рассматривается, как составная часть долгосрочного процесса развития связей между Вьетнамом и Российской Федерацией. Он добавил, что приоритетное внимание уделяется укреплению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества.

Фанг Ван Зянг, в свою очередь, поблагодарил Белоусова за теплые прием. Зянг подчеркнул, что его визит в Россию имеет особое значение и добавил, что приятно встретиться в мае, который связан с Победой в Великой Отечественной войне.

Российское оборонное ведомство отметило, что стороны обменялись оценками мировой обстановки и обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере обороны. Также МО РФ сообщило, что перед началом переговоров состоялась церемония официальной встречи вьетнамской делегации в комплексе зданий Минобороны России. В церемонии участвовала рота Почетного караула.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.