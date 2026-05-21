Белоусов провел переговоры с министром обороны Вьетнама Зянгом

Андрей Белоусов подчеркнул, что Вьетнам - давний и надежный партнер России в Юго-Восточной Азии.
21-05-2026 18:30
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с вице-премьер-министром Правительства, министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Фан Ван Зянгом. Об этом сообщило МО РФ. 

«Социалистическая Республика Вьетнам - давний и надежный партнер нашей страны в Юго-Восточной Азии», - заявил Белоусов.

Он подчеркнул, что отношения двух стран основаны на лучших традициях крепкой дружбы. Министр обороны России добавил, что интенсивный и доверительный политический диалог на высшем уровне способствует продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран.

Андрей Белоусов отметил, что официальный визит Зянга в Россию рассматривается, как составная часть долгосрочного процесса развития связей между Вьетнамом и Российской Федерацией. Он добавил, что приоритетное внимание уделяется укреплению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества. 

Фанг Ван Зянг, в свою очередь, поблагодарил Белоусова за теплые прием. Зянг подчеркнул, что его визит в Россию имеет особое значение и добавил, что приятно встретиться в мае, который связан с Победой в Великой Отечественной войне. 

Российское оборонное ведомство отметило, что стороны обменялись оценками мировой обстановки и обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере обороны. Также МО РФ сообщило, что перед началом переговоров состоялась церемония официальной встречи вьетнамской делегации в комплексе зданий Минобороны России. В церемонии участвовала рота Почетного караула. 

Ранее сообщалось, что Белоусов встретился с министром национальной обороны Конго. В тот раз стороны обсудили актуальные вопросы региональной безопасности.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Вьетнам #переговоры #Андрей Белоусов
