МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Лантратова сообщила о четырех погибших при ударе ВСУ по колледжу

В Следкоме РФ фиксируют последствия теракта.
Глеб Владовский 22-05-2026 11:53
© Фото: glava_lnr_info, MAX

Число жертв при атаке дронов ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до четырех. Такую статистику привела уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«По предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести. Спасатели продолжают разбирать завалы - под ними еще остаются люди», - написала она в своем Telegram-канале.

Лантратова подчеркнула, что следователи СК России фиксируют последствия теракта. Кроме того, ведется работа над письмом к верховному комиссару ООН по правам человека.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при ударах по Старобельску выросло до 40 человек. Из них 14 - это дети.

#ЛНР #колледж #Яна Лантратова #следком рф
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 