Лантратова сообщила о четырех погибших при ударе ВСУ по колледжу

Число жертв при атаке дронов ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до четырех. Такую статистику привела уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«По предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести. Спасатели продолжают разбирать завалы - под ними еще остаются люди», - написала она в своем Telegram-канале.

Лантратова подчеркнула, что следователи СК России фиксируют последствия теракта. Кроме того, ведется работа над письмом к верховному комиссару ООН по правам человека.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при ударах по Старобельску выросло до 40 человек. Из них 14 - это дети.