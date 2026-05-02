Welt: Чехия координирует поставки снарядов ВСУ через международную сеть

Прага продолжила поставки боеприпасов Киеву вопреки обещаниям Бабиша.
Владимир Рубанов 02-05-2026 21:29
© Фото: Wolf von Dewitz dpa, Global Look Press

Чехия продолжает поставлять артиллерийские боеприпасы в Украину через сложную международную сеть, пишет немецкая газета Welt. Это противоречит словам премьер-министра Андрея Бабиша, который во время предвыборной кампании обещал прекратить эту инициативу.

По информации издания, снаряды для Украины закупаются по непубличным каналам. В этом процессе участвуют дипломаты и торговцы оружием, а маршруты поставок трудно отследить. Welt провела интервью с участниками инициативы и описала ее особенности.

Разработанная в Праге схема включает закупку крупнокалиберных боеприпасов, таких как 122-мм и 155-мм, через посредников по всему миру. В сеть входят страны Африки, Азии и Латинской Америки.

Некоторые поставки осуществляются из государств, которые не желают публично ассоциироваться с конфликтом на Украине. Закупки финансируют европейские страны, такие как Нидерланды, Дания и Германия, а вклад Чехии составляет около 2-3%.

Газета отмечает, что информация о странах-участниках, местах закупок и маршрутах доставки не раскрывается. Один из чешских дипломатов заявил, что проще спросить, кто не участвует, намекая на участие стран, не входящих в официальную коалицию поддержки Украины.

Бабиш осенью заявлял, что в случае победы на выборах прекратит чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины из-за ее высокой стоимости и непрозрачности. Однако коалиция под его руководством одержала победу, но инициатива продолжает координироваться из Праги, вызывая недовольство пророссийски настроенных партнеров Бабиша и части избирателей.

Источники Welt сообщают, что на позицию премьера повлияли участники инициативы и международные партнеры. Чехия намерена сохранить координирующую роль, не увеличивая прямое бюджетное финансирование программы. Издание сообщает, что в 2024 году благодаря этой инициативе было поставлено около половины крупнокалиберных боеприпасов, используемых Украиной.

