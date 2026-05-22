Ударная волна от атаки по общежитию в ЛНР выбила окна в соседних домах

В домах, находящихся неподалеку от общежития в Старобельске, атакованного дронами ВСУ, из-за ударной волны вылетели окна. Кадрами с места происшествия поделилась корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер.

Земля вокруг поврежденных зданий усыпана осколками стекла. Работы по спасению застрявших под завалами студентов несколько раз приходилось прерывать в связи с угрозой повторных ударов. Точное количество заваленных обломками людей остается неизвестным.

По предварительным данным, число погибших в результате трагедии увеличилось до четырех. Также известно как минимум о 40 пострадавших. Сообщается, что в здании продолжается пожар - его пока что не удалось потушить.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник пообещал, что российские дипломаты на международных площадках в деталях предоставят информацию об ударе ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске.