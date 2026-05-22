Мирошник: РФ сообщит об атаке на колледж в ЛНР на международных площадках

Российские дипломаты на международных площадках в деталях предоставят информацию об ударе ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске. Об этом в беседе со «Звездой» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам спикера, на данный момент говорить о какой-то реакции международных наблюдателей и международных площадок рано, так как распространение информации о произошедшей трагедии только начинается. Тем не менее всем очевидно, что за этим чудовищным преступлением стоит Украина.

«Это преступление, это нарушение норм международного гуманитарного права, это террористический акт. Сейчас Следственный комитет дает главную оценку, возбудив дело по теракту, который был организован украинскими вооруженными формированиями. Со своей стороны мы, как Министерство иностранных дел, сейчас собираем весь доступный нам материал. Мы уже получили комментарии, находимся на связи с местными органами власти и федеральными структурами, которые обладают всей полнотой информации о том, что произошло в Старобельске и как идут сейчас спасательные работы», - сообщил Мирошник.

Дипломат отметил, что все имеющиеся данные будут собраны и вместе с соответствующими выводами переданы на международные площадки, на которых российские спикеры смогут в деталях представить доподлинную информацию о том, что произошло и какой чудовищный террористический акт совершен был киевским режимом.

«Украина не способна дать какой-то адекватный ответ в зоне боевых действий. Поэтому она стремится каким-то образом компенсировать это в виде террористических актов, повлиять ударами на внутриполитические настроения, на настроение гражданских людей, атаковать учреждения, которые ни при каких условиях с точки зрения международного гуманитарного права не могут быть военной целью», - считает посол.

Мирошник сделал акцент на том, что происходящее сегодня должно привлечь максимум внимания международного сообщества. При этом он подчеркнул, что у России на этот счет нет совершенно никаких иллюзий, потому что страны Запада являются той стороной, которая содержит Украину и предоставляет военные возможности, которые применяются для совершения террористических актов. По словам дипломата, союзники Украины должны нести соответствующую ответственность, аналогично киевскому режиму.

«Поэтому мы не ждем со стороны западников, скажем так, посыпания головы пеплом. Они, как правило, стремятся смотреть на все это сквозь пальцы и буквально отворачивать голову от тех событий, которые действительно характеризуют подходы киевского режима и совершенные преступления», - подытожил спикер.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации указали на то, что дроны ВСУ прицельно били по общежитию с детьми в Старобельске. На момент происшествия в здании, предварительно, находились 86 учащихся и один работник.