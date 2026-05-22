Минобороны России продемонстрировало кадры боев за населенный пункт Верхняя Терса на территории Запорожской области. О его освобождении сообщалось сегодня.

Освободили село подразделения 155-го полка 55-й дивизии морской пехоты и 394-го мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Восток». Отмечено, что Верхняя Терса была важным логистическим и оборонительным узлом украинских боевиков на этом участке линии боевого соприкосновения. В МО РФ добавили, что под контроль наших войск перешло 12,5 кв. км территории.

При этом неприятель потерял более двух рот из состава отдельного штурмового батальона ВСУ. Удалось уничтожить шесть украинских боевых бронированных машин, 17 пикапов, 15 квадроциклов и более 30 наземных роботизированных комплексов. Было сбито свыше 60 тяжелых коптеров R-18.

Ранее сообщалось об освобождении населенного пункта Чаривное в Запорожской области. Там враг оборудовал укрепленный узел обороны, прикрывавший южную окраину населенного пункта Комсомольское (Гуляйпольское).

