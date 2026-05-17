Песков назвал чудовищным преступлением удар по колледжу в Старобельске

Удар украинских боевиков по колледжу в Старобельске - это чудовищное преступление. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Удар по объекту образования, где (находились. - Прим. ред.) дети, молодые люди, - это чудовищное преступление. Ответственные за это преступление должны понести наказание», - подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля добавил, что сейчас приоритетом являются разбор завалов и оказание помощи пострадавшим. По его словам, прямую ответственность за этот теракт должен понести киевский режим.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что число жертв при атаке украинских дронов по колледжу в Старобельске выросло до четырех.