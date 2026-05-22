В Венгрии на заводе крупнейшей нефтяной компании прогремел взрыв

На место выехали министр экономики и генеральный директор.
Дарья Неяскина 22-05-2026 12:41
© Фото: Facebook*, Peter Magyar

На заводе нефтегазовой компании MOL в городе Тисауйварош произошел взрыв. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в своих соцсетях.

По его словам, в результате инцидента один человек погиб, еще несколько получили тяжелые травмы.

Для выяснения обстоятельств случившегося на место происшествия выехали министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань, а также генеральный директор MOL Жолт Хернади.

Напомним, что осенью прошлого года в Румынии и Венгрии за сутки зафиксировали два колоссальных происшествия на нефтеперерабатывающих заводах. В результате пострадал один сотрудник. Также в ночь на 21 октября произошел пожар на заводе компании MOL. Возгорание оперативно купировали, пострадавших нет.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #взрыв #Венгрия #премьер-министр венгрии #петер мадьяр #нефтегазовая компания MOL
