ВС РФ за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины

В результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ.
22-05-2026 12:12
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России в недельной сводке о ходе специальной военной операции.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что удары высокоточным оружием и ударными беспилотниками наносились с 16 по 22 мая в ответ на атаки украинской стороны по гражданским объектам на территории России.

По данным Минобороны РФ, в результате ударов были поражены предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ, а также военные аэродромы, места хранения и запуска беспилотников и безэкипажных катеров.

Кроме того, под удары попали цеха сборки БПЛА, пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

В ведомстве также сообщили, что за неделю российские ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия уничтожили пять боевых машин РСЗО, а также немецкую зенитную самоходную установку Gepard. Средства противовоздушной обороны за этот период сбили 46 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, крылатую ракету большой дальности «Фламинго», ракету «Нептун-МД» и 4 184 беспилотника самолетного типа.

Также в сводке говорится, что накануне подразделения группировки войск «Восток» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

