До 40 человек выросло число пострадавших при ударе по общежитию в ЛНР

В том числе 14 пострадавших - дети.
Глеб Владовский 22-05-2026 11:32
В Старобельске число получивших травмы различной степени тяжести в результате ударов украинских БПЛА выросло до 40 человек. Об этом сообщила глава регионального Минздрава Наталия Пащенко.

«За медицинской помощью обратились 40 пострадавших на сегодняшний момент. 14 из них - это дети», - уточнила она в разговоре с журналистами.

По словам главы ведомства, еще четверых раненых перевезли в Луганск силами санавиации. В свою очередь, в Минпросвещения сказали, что из Москвы в Старобельск для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим направили специалистов.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что восемь человек госпитализированы после удара ВСУ по общежитию в Старобельске - трое из них находятся в тяжелом состоянии.

