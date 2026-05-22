Восемь человек госпитализировали после удара дрона ВСУ по общежитию в ЛНР

Восемь человек госпитализированы после удара ВСУ по общежитию в Старобельске - трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Согласно имеющейся информации, 29 пострадавших в результате атаки противника получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Всего на момент трагедии в здании находилось 86 студентов возрастом от 14 до 18 лет.

«В больницы ЛНР, по оперативным данным, госпитализированы восемь пострадавших при ударе укронацистов по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. Трое из них - в тяжелом состоянии», - заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что из под завалов обрушившегося после попадания украинского дрона общежития в Старобельске извлекли тело погибшего. На месте продолжают работать спасатели, которые разбирают завалы с помощью инженерной техники.