МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Восемь человек госпитализировали после удара дрона ВСУ по общежитию в ЛНР

Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Тимур Юсупов 22-05-2026 11:11
© Фото: РИА Новости

Восемь человек госпитализированы после удара ВСУ по общежитию в Старобельске - трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.

Согласно имеющейся информации, 29 пострадавших в результате атаки противника получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Всего на момент трагедии в здании находилось 86 студентов возрастом от 14 до 18 лет.

«В больницы ЛНР, по оперативным данным, госпитализированы восемь пострадавших при ударе укронацистов по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. Трое из них - в тяжелом состоянии», - заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что из под завалов обрушившегося после попадания украинского дрона общежития в Старобельске извлекли тело погибшего. На месте продолжают работать спасатели, которые разбирают завалы с помощью инженерной техники.

#в стране и мире #ЛНР #пострадавшие #госпитализация #общежитие #Старобельск #дроны всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 