Тело погибшего извлекли из-под завалов общежития в ЛНР

В Старобельске тело погибшего извлекли из-под завалов общежития, пострадавшего от украинских ударов. Об этом сообщили в МЧС России.

«На месте обрушения общежития спасатели разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники. Извлечено тело одного погибшего и обнаружено местонахождение трех человек», - говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что в Старобельске сохраняется риск нанесения новых ударов. В связи с этим поисковые работы приостановили.

Ранее сообщалось, что 35 детей пострадали в результате ударов украинских дронов по учебному корпусу и общежитию ЛГПУ. В момент удара на месте трагедии находились 86 учащихся.