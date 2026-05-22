ФСБ предотвратила подрыв энергообъекта в Краснодарском крае

Агент украинских спецслужб планировал использовать взрывчатку массой 2,5 кг.
Глеб Владовский 22-05-2026 10:15
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Новороссийске сотрудники правоохранительных органов задержали агента украинских спецслужб, пытавшегося подорвать энергообъект. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Установлено, что житель Северского района Краснодарского края был завербован... сотрудником СБУ для осуществления подрыва одного из объектов энергетической инфраструктуры... Злоумышленник задержан сотрудниками ФСБ России при следовании к месту нахождения тайниковой закладки для изъятия средств поражения», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в схроне обнаружили взрывчатку массой 2,5 кг, а также телефон, в котором содержалась переписка с куратором, подтверждающая подготовку к совершению диверсии. Задержанный признал вину и сотрудничает со следствием.

Возбуждено уголовное дело в том числе по статье «Государственная измена».

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном объекте. Задержанный также распространял через соцсети ложную информацию об участниках спецоперации.

#Краснодарский край #Диверсия #фсб россии #ЦОС ФСБ России
