В Краснодарском крае ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном объекте

В Краснодарском крае силовики задержали местного жителя, пытавшегося устроить поджог на объекте железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Установлено, что житель г. Краснодара был завербован представителем запрещенной на территории РФ украинской террористической организации и по его заданию планировал осуществить поджог одного из объектов энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона», - говорится в заявлении ведомства.

Как сообщили в ФСБ, злоумышленник распространял через соцсети ложную информацию об участниках спецоперации. Кроме того, он призывал финансировать незаконное вооруженное формирование, действующее под патронажем ВСУ.

Возбуждено уголовное дело, в том числе по статье «Госизмена». Фигурант заключен под стражу.

