В Краснодарском крае ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном объекте

Задержанный распространял ложную информацию об участвующих в зоне СВО военнослужащих.
Глеб Владовский 20-05-2026 09:00
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Краснодарском крае силовики задержали местного жителя, пытавшегося устроить поджог на объекте железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Установлено, что житель г. Краснодара был завербован представителем запрещенной на территории РФ украинской террористической организации и по его заданию планировал осуществить поджог одного из объектов энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона», - говорится в заявлении ведомства.

Как сообщили в ФСБ, злоумышленник распространял через соцсети ложную информацию об участниках спецоперации. Кроме того, он призывал финансировать незаконное вооруженное формирование, действующее под патронажем ВСУ.

Возбуждено уголовное дело, в том числе по статье «Госизмена». Фигурант заключен под стражу.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области сотрудники правоохранительных органов задержали двух иностранцев за подрыв БПЛА в воинской части.

#в стране и мире #Краснодарский край #Госизмена #ЦОС ФСБ России #железнодорожный объект
