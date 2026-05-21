TRT Haber: в Турции задержали 14 звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках

Прокуратура выдала ордера на арест 25 лиц.
Глеб Владовский 21-05-2026 09:47
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

В Турции задержали 14 представителей киноиндустрии и шоу-бизнеса в рамках новой антинаркотической операции. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Уточняется, что среди задержанных числится, в том числе, актриса Серенай Сарыкая, известная по таким сериалам как «Семья» и «Прилив», а также певцы Мабель Матиз и Беркай Шахин.

«Во время недавних операций, проведенные правоохранительными органами в рамках борьбы с наркотиками... привели к изъятию большого количества запрещенных веществ, предназначенных для контрабанды за рубеж по морю», - говорится в материале.

Как сообщил TRT Haber, прокуратура выдала ордера на задержание 25 человек, подозревающихся в употреблении, хранении и распространении наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле задержали 17 подозреваемых в причастности к незаконному употребление наркотиков. В их числе оказалась актриса Алейна Бозок, известная по ролям в популярных турецких сериалах «Зимородок» и «Клюквенный щербет».

