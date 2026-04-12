В Стамбуле задержали популярную актрису из сериала «Зимородок»

В Стамбуле задержали 17 подозреваемых в причастности к незаконному употребление наркотиков. В их числе оказалась актриса Алейна Бозок, известная по ролям в популярных турецких сериалах «Зимородок» и «Клюквенный щербет». Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на пресс-релиз местной прокуратуры.

«В ночь на воскресенье была начата операция по задержанию 24 подозреваемых, шестеро из которых находятся за границей, и обыски в четырех заведениях. В результате операции задержаны 17 подозреваемых в рамках расследования, касающегося обвинений в приобретении или употреблении наркотических веществ, посредничестве в проституции», - проинформировала прокуратура.

Генеральный прокурор Стамбула Фатих Денмез сообщил в пятницу, что в рамках масштабного расследования тесты на наркотики дали положительный результат у 77% проверенных турецких знаменитостей. Всего на данный момент задержаны 255 человек.

Антинаркотические рейды турецкая полиция проводит с октября 2025 года.

Ранее в Стамбуле задержали девять звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках. Среди них были популярные поп-исполнители Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо и Мустафа Джеждели.

