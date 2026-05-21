Обломки сбитых над Ростовской областью дронов вызвали лесные пожары

По словам губернатора Слюсаря, всего в регионе сбили свыше 30 дронов. Информации о пострадавших нет.
Глеб Владовский 21-05-2026 06:40
© Фото: Сергей Пивоваров, РИА Новости

В Ростовской области два лесных пожара вспыхнули в результате падения обломков сбитых беспилотников. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«В Вешенском лесничестве в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара. В настоящий момент возгорания ликвидированы», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что всего в регионе сбили «более трех десятков БПЛА». Уничтожение подтвердили в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 мая над регионами России сбили 273 украинских беспилотника.

