В Уссурийске грабитель разбил витрину и унес украшения на два миллиона рублей

В Уссурийске мужчина разбил витрину ювелирного магазина, пока сообщница отвлекала продавцов. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

В Приморском крае злоумышленники придумали хитрую схему для ограбления ювелирного салона. Как сообщили в прокуратуре региона, инцидент произошел вечером 20 мая 2026 года в торговом центре на улице Плеханова в Уссурийске.

Пока женщина делала вид, что присматривает украшения, в магазин вбежал ее подельник. Мужчина разбил витрину металлическим предметом, схватил лоток с золотыми изделиями, после чего оба скрылись. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов рублей.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Расследование находится на контроле прокуратуры.

