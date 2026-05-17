В Уссурийске грабитель разбил витрину и унес украшения на два миллиона рублей

Инцидент произошел вечером 20 мая 2026 года в торговом центре на улице Плеханова в Уссурийске.
Дарья Неяскина 21-05-2026 09:45
© Фото: Прокуратура Приморского края, t.me © Видео: Прокуратура Приморского края, t.me

В Уссурийске мужчина разбил витрину ювелирного магазина, пока сообщница отвлекала продавцов. Об этом сообщила прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

В Приморском крае злоумышленники придумали хитрую схему для ограбления ювелирного салона. Как сообщили в прокуратуре региона, инцидент произошел вечером 20 мая 2026 года в торговом центре на улице Плеханова в Уссурийске.

Пока женщина делала вид, что присматривает украшения, в магазин вбежал ее подельник. Мужчина разбил витрину металлическим предметом, схватил лоток с золотыми изделиями, после чего оба скрылись. Общая сумма ущерба составила около двух миллионов рублей.

«В результате преступных действий причинен ущерб на общую сумму около 2 млн рублей», - говорится в сообщении.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Расследование находится на контроле прокуратуры.

Напомним об одном громком грабеже, который произошел в октябре 2025 года. Воры проникли в Лувр и украли более 8 000 алмазов и 200 жемчужин. Общая стоимость утраченных ценностей составляет 88 миллионов евро.

#в стране и мире #ограбление #уссурийск #грабеж #драгоценности
