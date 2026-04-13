МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Британии экс-полицейского лишили гражданства из-за связей с Россией

Марк Буллен впервые побывал в России в возрасте 18 лет, позже он самостоятельно освоил русский язык и женился на россиянке, они живут в Санкт-Петербурге и у них четверо детей.
Сергей Дьячкин 13-04-2026 11:28
© Фото: 57stock, imageBROKER.com, Global Look Press

Британский экс-полицейский Марк Буллен, получивший в 2022 году российский паспорт, стал первым уроженцем Британии, лишенным гражданства из-за связей с Россией. Об этом пишет The Times.

Буллен 11 лет прослужил в полиции Хартфордшира. В 2024 году его задержали в лондонском аэропорту во время визита в Британию. На тот момент мужчина уже 10 лет жил в России. Сотрудники правоохранительных органов, отобрав у него всю технику, допрашивали его четыре часа, а после отпустили.

Как рассказал сам экс-полицейский, ему задавали вопросы о жизни в России и личных убеждениях. После этого Буллен в октябре 2025 года получил электронное письмо от британского МВД, где сообщалось, что его лишили гражданства.

Как сообщает газета, власти страны очень редко прибегают к лишению гражданства. Чаще всего оно применяется к тем, кого подозревают в терроризме и к людям, причастным к организованной преступности. Как заявили в МВД, лишение британского гражданства - это инструмент, используемый для защиты страны от «самых опасных людей». До этого двум гражданам Британии уже было отказано в британском паспорте из-за связей с Россией, но оба они родились за границей.

В материале говорится, что Буллен впервые побывал в России в возрасте 18 лет в 1999 году и называет нашу страну «любовью детства». Позже он самостоятельно освоил русский язык. В 2014 году Буллен ушел из полиции из-за разногласий с начальством. Он устроился на работу в пиар-команду футбольного клуба «Зенит». В 2022 году экс-полицейский получил российский паспорт. Буллен женился на россиянке, у них четверо детей, они живут в Санкт-Петербурге. До лишения гражданства мужчина часто навещал свою семью в Британии.

#Зенит #гражданство #Британия #Петербург #паспорт #лишение гражданства #связи с РФ
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 