Жители Техаса подали в суд на SpaceX Маска из-за запусков ракет Starship

Более 70 жителей Техаса подали в суд на компанию Space Exploration Technologies, принадлежащую миллиардеру Илону Маску. Они утверждают, что шум и вибрации от пусков и посадок ракет Starship повредили их дома, расположенные рядом с площадкой Starbase. Об этом пишет Reuters.

Судебный иск подан в четверг в федеральный суд в Браунсвилле, штат Техас. В нем говорится, что дома и другое имущество были повреждены во время 11 испытательных полетов под руководством SpaceX, которые состоялись в период с апреля 2023 года по октябрь 2025 года.

В ходе испытаний, запуска и посадки своего космического корабля Starship компания неоднократно подвергала окружающую территорию воздействию чрезвычайно большого количества акустической энергии, включая шум, вибрации и звуковые удары, говорится в заявлении.

SpaceX потратила годы на преобразование прибрежной зоны Южного Техаса в обширный промышленный комплекс. Комплекс Starbase был спроектирован для поддержки крупномасштабного производства ракет. Сейчас компания готовится к первичному публичному размещению акций. Ее оценивают в 1,75 триллиона долларов.

В иске утверждается, что Starship развивает тягу более 16 миллионов фунтов, что почти вдвое больше, чем у современной космической системы NASA. Космический корабль Starship и ракета Super Heavy спроектированы как многоразовая транспортная система. Их общая высота составляет около 120 метров.

В заявлении сказано, что компания не провела надлежащего изучения воздействия полетов на окружающие жилые дома и запускала ракеты, несмотря на вероятность нанесения ущерба имуществу. В иске также говорится, что SpaceX знала о рисках, но продолжала пуски, «сознательно игнорируя права, безопасность и благополучие других лиц, включая истцов».

Ранее сообщалось, что тестовый запуск Starship в марте 2025 года едва не привел к авиакатастрофам. Аппарат взорвался, горящие обломки разлетались 50 минут. Три пассажирских самолета (около 450 человек на каждом) оказались в зоне риска. Диспетчеры предупредили экипаж одного из них о возможной опасности, после чего самолеты приземлились.