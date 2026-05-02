МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Жители Техаса подали в суд на SpaceX Маска из-за запусков ракет Starship

Домовладельцы утверждают, что шум и вибрации от пусков и посадок разрушают их имущество.
Владимир Рубанов 02-05-2026 17:42
© Фото: Liu Jie XinHua, Global Look Press

Более 70 жителей Техаса подали в суд на компанию Space Exploration Technologies, принадлежащую миллиардеру Илону Маску. Они утверждают, что шум и вибрации от пусков и посадок ракет Starship повредили их дома, расположенные рядом с площадкой Starbase. Об этом пишет Reuters.

Судебный иск подан в четверг в федеральный суд в Браунсвилле, штат Техас. В нем говорится, что дома и другое имущество были повреждены во время 11 испытательных полетов под руководством SpaceX, которые состоялись в период с апреля 2023 года по октябрь 2025 года.

В ходе испытаний, запуска и посадки своего космического корабля Starship компания неоднократно подвергала окружающую территорию воздействию чрезвычайно большого количества акустической энергии, включая шум, вибрации и звуковые удары, говорится в заявлении.

SpaceX потратила годы на преобразование прибрежной зоны Южного Техаса в обширный промышленный комплекс. Комплекс Starbase был спроектирован для поддержки крупномасштабного производства ракет. Сейчас компания готовится к первичному публичному размещению акций. Ее оценивают в 1,75 триллиона долларов.

В иске утверждается, что Starship развивает тягу более 16 миллионов фунтов, что почти вдвое больше, чем у современной космической системы NASA. Космический корабль Starship и ракета Super Heavy спроектированы как многоразовая транспортная система. Их общая высота составляет около 120 метров.

В заявлении сказано, что компания не провела надлежащего изучения воздействия полетов на окружающие жилые дома и запускала ракеты, несмотря на вероятность нанесения ущерба имуществу. В иске также говорится, что SpaceX знала о рисках, но продолжала пуски, «сознательно игнорируя права, безопасность и благополучие других лиц, включая истцов».

Ранее сообщалось, что тестовый запуск Starship в марте 2025 года едва не привел к авиакатастрофам. Аппарат взорвался, горящие обломки разлетались 50 минут. Три пассажирских самолета (около 450 человек на каждом) оказались в зоне риска. Диспетчеры предупредили экипаж одного из них о возможной опасности, после чего самолеты приземлились.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морской политех
2
Беспилотинки. Мировые тренды
3
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
4
Главное управление боевой подготовки
5
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
6
Подводный флот России. 120 лет
7
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
8
Броневики СВО. Часть 2
9
Российские буксиры. Часть 1
10
Военная приемка. 500-й выпуск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 