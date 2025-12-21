МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
WSJ: в США запуск Starship едва не привел к авиакатастрофам

В зоне, где взорвался космический аппарат, пролетали три пассажирских самолета. Их полет оказался под угрозой из-за обломков.
Глеб Владовский 21-12-2025 18:29
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress

В США тестовый запуск космического корабля Starship едва не привел к нескольким авиакатастрофам. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ).

Как сообщает издание со ссылкой на внутренние документы Федерального управления гражданской авиации США, пробный запуск аппарата привел к его взрыву. Горящие обломки разлетались в течение 50 минут после инцидента.

«В документах также говорится, что SpaceX не сразу сообщила агентству о взрыве по официальной горячей линии», - говорится в материале.

Уточняется, в районе, где произошел взрыв, в зоне риска оказались три пассажирских самолета, на борту каждого из которых находились около 450 человек. Диспетчеры связались с экипажем одного из них и предупредили о возможной опасности. В итоге самолеты приземлились после объявления о нехватке топлива и пролете через бесполетную зону.

Напомним, 14 октября ракета Starship корпорации американского миллиардера Илона Маска SpaceX успешно стартовала с площадки в штате Техас. Тогда это был 11-й по счету испытательный запуск.

