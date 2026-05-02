МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число жертв ударов по Ливану со 2 марта возросло до 2 659 человек

Еще более 8 тысяч ливанцев ранены.
Владимир Рубанов 02-05-2026 17:04
© Фото: Gil Cohen Magen XinHua, Global Look Press

Жертвами израильских атак с 2 марта стали 2 659 ливанцев, ранены 8 183. Такие данные привел Минздрав республики.

В четверг, по информации ведомства, израильские авиаудары привели к гибели 52 человек. Среди них были женщины, дети и сотрудники гражданской обороны.

Несмотря на объявленное перемирие, израильские военные продолжают наносить авиационные и артиллерийские удары по южным районам Ливана. Армия обороны Израиля контролирует приграничную зону, где происходит снос домов под предлогом создания безопасной зоны. Со своей стороны, шиитское движение «Хезболла» осуществляет атаки на израильские вооруженные силы.

Президент США Дональд Трамп в интервью Axios заявил, что призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ограничиться точечными ударами по Ливану. По его словам, иначе Израиль «выставляет себя в плохом свете».

Трамп выразил расположение к Ливану и его руководству, считая, что страна имеет потенциал для восстановления после завершения конфликта. По его мнению, Иран и его союзник «Хезболла» нанесли значительный ущерб Ливану, и только после поражения Ирана можно будет говорить о победе над «Хезболлой».

На юге Ливана члены «Хезболлы» за последние дни подожгли несколько израильских танков Merkava, используя дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением, сообщил новостной портал Naharnet. Целями беспилотных атак стали также бульдозеры Caterpillar D9, бронетранспортеры Zelda и скопления военных.

#Ближний Восток #Израиль #Хезболла #ливан #военный конфликт
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 