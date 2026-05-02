Naharnet: «Хезболла» атаковала израильские танки Merkava

На юге Ливана бойцы шиитской милиции «Хезболла» побили несколько израильских танков Merkava за последние дни. Об этом сообщил новостной портал Naharnet.

Уточняется, что бойцы применили дроны-камикадзе с оптоволоконным управлением для уничтожения израильских танков. По информации портала, эти дроны не восприимчивы к средствам РЭБ в отличие от обычных радиоуправляемых беспилотников.

Оптоволокно позволяет передать изображение высокого качества оператору. При ее помощи он с точностью наводит аппарат-камикадзе на израильскую бронетехнику.

Целями дронов стали танки Merkava, бульдозеры Caterpillar D9, бронетранспортеры Zelda и скопления неприятельских сил. Израильское командование сообщило о гибели двух военных и одного гражданского лица из-за атаки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил о намерении уничтожить город Бинт-Джбейль на юге Ливана. Он считает его оплотом шиитского движения «Хезболла».

Нетаньяху отметил, что сейчас идут первые за десятилетия прямые переговоры с Ливаном. Также он назвал две основные цели этого диалога: первая – ликвидация «Хезболлы», вторая – устойчивый мир, но «мир через силу».