Российские артиллеристы активно участвуют в завоевании превосходства в небе, уничтожая на земле позиции украинских операторов БПЛА, пункты управления и технику. Чем больше таких целей поражено, тем легче действовать пехоте и своим расчетам дронов. Об этом рассказала корреспондент «Звезды» Варвара Шрадер.

На Купянском направлении гаубицы «Мста-С» группировки «Запад» решают самые разные задачи. Как рассказал командир орудия с позывным Брат, в числе целей - живая сила, опорные пункты, танки и командные пункты противника.

На Добропольском направлении украинские боевики активно используют дроны для охоты за российской артиллерией, но это не мешает расчетам гаубиц Д-30 группировки «Центр» выявлять и поражать объекты.

«Мы подъезжаем поближе, чтобы можно было работать и по целям, которые близко, и по целям, которые в тылу врага находятся. Также там, в тылу врага, скопления появляются, также отрабатываем по ним. Там стало намного больше дронов, их не жалеют - отправляют очень много», - рассказал командир орудия Егор Сосновцев.

В борьбе с вражескими дронами на этом направлении артиллеристам помогают операторы перехватчиков «Молния-ПВО». Как пояснил заместитель командира взвода Вадим Егоров, используется два способа - таран при свободной охоте, когда дрон постоянно дежурит в воздухе, и дистанционный электронный подрыв с боевой частью.

На Сумском направлении к уничтожению целей активно подключились расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Их термобарические боеприпасы - настоящий кошмар для вражеской пехоты, даже укрытой в опорных пунктах.

«Можно на дальнее расстояние поражать цели даже мизерные, например небольшие блиндажи. Оно очень точное и идеально попадает по цели, и без разницы, где находится цель - в гористой местности или в низине, или в плохих погодных условиях», - прокомментировал командир боевой машины с позывным Волшебник.

Он также похвалил работу корректировщиков, отметив, что связь с ними налажена отлично - быстро, без сбоев и простоев.



Ранее артиллеристы группировки «Восток» нанесли массированный удар по позициям противника в районе Покровского Днепропетровской области. Несмотря на попытки противника оказать сопротивление, огневое превосходство полностью на стороне российских бойцов.