Артиллеристы обеспечили огневое превосходство над ВСУ под Покровским

После пристрелочного выстрела, цели накрыли мощным залпом «Града».
Дима Иванов Анна Цепаева 21-05-2026 05:17
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Артиллеристы группировки «Восток» нанесли массированный удар по позициям противника в районе Покровского Днепропетровской области. Залпы реактивных систем превратили ночной горизонт в пылающее зарево. Несмотря на попытки противника оказать сопротивление, огневое превосходство полностью на стороне российских бойцов.

«Характер цели был - наступающая пехота ВСУ. Контратаковали. Полный пакет хорошо накрывает квадрат и с упреждения можно квадрат накрыть, куда они направляются», - рассказал заместитель командира взвода, командир БМ-21 «Град» с позывным Анон.

Старший наводчик с позывным Данди подчеркнул, что потери противника от одного залпа исчисляются десятками.

«Не нужно ходить штурмовать блиндаж, а просто достаточно одного-двух снарядов и вражеский укреп разлетается», - подчеркнул он.

Механик-водитель с позывным Моряк отметил, что иногда расчет не успевает отстреляться, а уже нужно сворачиваться и менять позицию.

«Приходится сразу в туман прятаться. Успокаивается, потом уже все - едем дальше», - сказал он.

В списке целей - командные пункты БПЛА и вскрытые укрепленные позиции боевиков ВСУ. Сразу после залпа расчет уходит в тыл на перезарядку. Главное условие успешной работы - чистое небо, свободное от вражеских дронов.

Защита здесь многоуровневая: комплексы РЭБ подавляют электронику врага, а бойцы ПВО следят за небом. Чтобы не попасть под ответный удар, артиллеристы постоянно меняют точки пуска. Схема отработана: один пристрелочный залп, ввод поправок - и цель накрывают основным залпом.

