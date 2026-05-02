«Ушла наша Леночка»: Галустян рассказал о работе с Рыбалко

Комик, актер, сценарист, кинопродюсер и телеведущий Михаил Галустян в беседе со «Звездой» выразил соболезнования семье погибшей участницы команды КВН «Утомленные солнцем» Елены Рыбалко.

Артист отметил, что одни из лучших номеров в КВН он делал именно с ней. По словам Галустяна, они много времени проводили вместе в студенческие годы на гастролях и репетициях.

«Помним ее как очень веселую, активную, жизнерадостную девушку», - сказал Михаил.

Уход Елены - невосполнимая утрата для всех, кто ее знал, сказали в пресс-службе КВН. В Telegram-канале клуба подтвердили, что Рыбалко трагически погибла.

«В этот трудный час мы разделяем боль родных и всех, кому посчастливилось быть знакомым с Еленой», - говорится в сообщении.

Звезда КВН погибла в Адлере, уточнили в сообществе команды «Утомленные солнцем». Ее сбила машина. По данным Госавтоинспекции Сочи, в 22 часа 1 мая автомобиль Toyota сбил женщину 1973 года рождения, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода на улице Ивановской. Пострадавшая умерла на месте.