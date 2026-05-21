Ядерные боеприпасы для «Искандера» доставили в полевые пункты хранения в Белоруссии

Белорусские военнослужащие ракетного соединения отрабатывают в том числе снаряжение ракет-носителей для комплекса «Искандер-М».
21-05-2026 06:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На учениях отработали доставку ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, бойцы отрабатывают снаряжение ядерными боеприпасами ракет-носителей, а также скрытное выдвижение в указанный район для подготовки к проведению пусков.

Ранее Министерство обороны Белоруссии опубликовало новые кадры с совместных ядерных учений. Напомним, они стартовали 19 мая и продлятся до четверга, 21 мая.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #белоруссия #ядерные учения
