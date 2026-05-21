Дмитриев заявил, что цунами энергетического кризиса обрушится на Британию и Европу

Британию и Евросоюз в ближайшее время накроет мощный энергетический кризис. Такое заявление сделал глава РФПИ и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическим вопросам Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

Так российский политик отреагировал на комментарий одного из пользователей, который назвал «политическим землетрясением» рост популярности немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Будет еще больше, поскольку цунами энергетического кризиса неизбежно обрушится на Великобританию и ЕС», - написал Дмитриев в своем ответе.

Ранее он заявлял, что мир приближается к величайшему энергокризису в истории.

Запоздалое осознание Евросоюзом энергетического кризиса глава РФПИ сравнил с отложенным будильником. По его мнению, действительное положение вещей доходит до Европы очень постепенно.