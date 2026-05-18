Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожил укрепленный узел обороны ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, позиции украинских подразделений в районе населенного пункта Комсомольское (Гуляйпольское) выявил разведывательный расчет беспилотников. Противник оборудовал там разветвленную систему бетонных подземных укрытий.

После получения координат экипаж ТОС-1А 35-го гвардейского полка РХБЗ выдвинулся на огневую позицию и нанес удар по указанному району. В Минобороны заявили, что в результате атаки укрепленный узел обороны был разрушен, а подземные укрытия и перекрытия не выдержали огневого воздействия. По данным ведомства, находившиеся на позиции украинские военнослужащие были ликвидированы.

Ранее экипаж ТОС-1А «Солнцепек» в темное время суток уничтожил пункт управления беспилотниками, опорный пункт и скопление боевиков ВСУ в Сумской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.