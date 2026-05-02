В России появятся передвижные аптеки с первого сентября

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Мобильная аптека подразумевает под собой автотранспорт с отдельной кабиной водителя, который принадлежит аптеке на праве собственности и комплектуется оборудованием. Известно, что в эксперименте сможет принять участие любой субъект РФ, за исключением городов федерального значения.

Уточняется, что такую торговлю введут в населенных пунктах, где отсутствуют обычные аптеки. Учреждения начнут торговать лекарствами в розницу через передвижные аптечные пункты.

При этом в мобильных аптечных пунктах нельзя будет продавать несколько лекарств. В том числе препараты, которые содержат наркотические и психотропные вещества, их прекурсоры, а также сильнодействующие вещества.

Также под ограничения попали препараты предметно-количественного учета, имунобиологические лекарства и лекарства с содержанием спирта свыше 25%. Кроме того, препараты, которые нужно хранить при температуре ниже 15 градусов.

Минздрав России ранее ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов, их включили в перечень предметно-количественного учета. в перечень предметно-количественных препаратов было включено противоэпилептическое средство «Габапентин».

Помимо него, в список внесли «Баклофен», который применяется для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях. Также в перечень попало обезболивающее «Дицикловерин+Парацетамол».