Минздрав ужесточил правила продажи трех лекарственных препаратов

Согласно приказу ведомства, в перечень предметно-количественных препаратов включили «Габапентин», «Баклофен» и обезболивающее «Дицикловерин+Парацетамол».
Сергей Дьячкин 13-04-2026 08:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минздрав России ужесточил правила продажи еще трех лекарственных препаратов, их включили в перечень предметно-количественного учета. Это следует из приказа министерства, который приводит ТАСС.

Согласно приказу, в перечень предметно-количественных препаратов было включено противоэпилептическое средство «Габапентин». Помимо него, в список внесли «Баклофен», который применяется для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях. Также в перечень попало обезболивающее «Дицикловерин+Парацетамол».

До этого в Минздраве ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности. Соответствующий приказ вступил в силу 1 сентября 2024 года.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цены на семь жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. По предложению ФАС и Минздрава России была сформирована нормативная правовая база, которая позволила включать в этот перечень все агрегированные формы препаратов, говорится в сообщении. Сообщалось, что флакон со спреем перекиси водорода подешевел на 11%, а 30 капсул «Периндоприла» в дозировке 8 мг - на 45%. Кроме того, цена за упаковку препарата «Калквенс Т» в 60 таблеток упала на 37% и на 22% - за шприц-ручку с раствором «Сафнело» в дозировке 120 мг.

До этого в Роскачестве напомнили, что возможность возврата лекарственного препарата зависит от способа его приобретения и качества. Так, по общему правилу товары надлежащего качества, купленные в аптеке, вернуть или обменять не получится. Лекарства ненадлежащего качества вернуть можно на основании статьи 18 закона РФ «О защите прав потребителей». Так, в случае обнаружения недостатков покупатель может по своему выбору потребовать замену на качественный препарат.

#Медицина #лекарства #Здравоохранение #таблетки #аптека #минздрав рф #перечень
