Рособрнадзор назвал разрешенные продукты на ЕГЭ

Вероника Левшина 21-05-2026 05:12
Школьник может взять с собой на ЕГЭ такие продукты, как шоколад, банан или питьевой йогурт. Об этом говорится в памятке Рособрнадзора.

Также допускается приносить воду. Отмечается, что нежелательно брать с собой газированную воду, так как при открытии бутылки могут испортиться экзаменационные материалы.

В памятке напомнили, что вскрытие упаковки и потребление пищи не должны мешать другим ученикам.

«И, конечно же, упаковка не должна содержать письменные заметки по выполнению работы», - подытожил Рособрнадзор.

Ранее Рособрнадзор определил перечень нарушений, за которые участника ЕГЭ-2026 могут удалить с экзамена. Ученику запрещается выполнять задания несамостоятельно или общаться с другими сдающими. Также основанием для удаления может стать наличие при себе любых средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов, а также письменных заметок. Кроме того, экзаменуемого могут отстранить за попытку вынести из аудитории или сфотографировать черновики и экзаменационные материалы.

