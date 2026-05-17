СМИ Европы все еще продвигают точки зрения бывшего президента США Джо Байдена. Об этом в соцсети Х написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Европейские СМИ все еще живут в мире Байдена, продвигая ультралевые, байденовские, антитрамповские нарративы. Кто так хорошо управляет этими левыми европейскими нарративами?» - высказался Дмитриев.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал европейские СМИ «посмотреться в зеркало», осудив их нападки на Вашингтон. Он напомнил, что Соединенные Штаты тратят огромное количество ресурсов на содержание десятков тысяч американских военных в Европе.

Накануне Вэнс сообщил, что на переговорах с Ираном затрагивают тему потенциальной передачи обогащенного урана России. По его словам, план США заключается не в этом, однако глава Белого Дома Дональд Трамп продолжит вести переговоры с целью достижения сделки.