Мошенники обманывают россиян через бронь на самолет или поезд

Аферисты высылают ссылку на поддельные сайты, угрожая аннулировать бронь или предлагая скидку, после чего крадут деньги.
Вероника Левшина 21-05-2026 03:09
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости

Мошенники разработали новую схему обмана в связи с подготовкой россиян к летнему отдыху. Об этом в беседе 360.ru рассказала правозащитница и эксперт по мошенникам Екатерина Дуб.

Аферисты высылают гражданам ссылку на поддельные сайты, при этом угрожая якобы аннулировать бронь на поезд или самолет или предлагая скидку. При переходе по ссылке злоумышленники крадут деньги. Дело в том, что мошенники чаще всего застают жертву врасплох и не дают ей включить критическое мышление.

«Почему люди думают, что это официальные письма? Потому что мошенники маскируют адреса. Например, пишут букву "си", похожую на русскую "С", вместо "эс", похожей на доллар. Человек не всегда может отличить и клюет на эти сообщения», - объяснила Дуб.

По ее словам, в связи с эпохой массового развития искусственного интеллекта кибермошенничество развивается очень быстрыми темпами. Несмотря на постоянную блокировку Роскомнадзором таких сайтов, аферисты оперативно создают другие, так как сперва необходимо вычислить сайт, потом подать заявку и заблокировать.

Также эксперт предостерегла выпускников школ, так как сейчас распространена схема с обманом с якобы ответами на ЕГЭ.

Ранее киберэксперт Владимир Зыков рассказал, где и как нужно хранить пароли. Пароли на разных сайтах не должны повторяться, хранить их нужно в надежном менеджере, и практически на всех ресурсах следует установить двухфакторную аутентификацию.

