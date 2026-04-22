МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил о возвращении России на спортивные арены мира

Глава государства отметил, что МОК обнажил свою коррумпированность и политическую ангажированность.
Глеб Владовский 22-04-2026 21:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Россия пусть и постепенно, но достойно возвращается на мировые спортивные арены. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, выступая перед победителями чемпионатов мира по боксу.

«Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены и делает это весьма достойно», - заявил он.

Он отметил, что вводились избирательные санкции против атлетов из РФ в связи с конфликтом на Украине. При этом другие вооруженные столкновения полностью игнорируются. Таким образом, была обнажена коррумпированность и политическая ангажированность значительной части международных спортивных чиновников. Путин также выразил надежду, что нынешнее руководство МОК как можно скорее преодолеет это тяжелое наследие.

Ранее президент РФ заявил о готовности России принять Олимпийские игры. Он напомнил, что страна имеет опыт проведения как летней Олимпиады (в Москве в 1980 году), так и зимней (в Сочи в 2014-м).

#Россия #Владимир Путин #Спортсмены #международные соревнования
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 