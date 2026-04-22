Россия пусть и постепенно, но достойно возвращается на мировые спортивные арены. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, выступая перед победителями чемпионатов мира по боксу.

«Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены и делает это весьма достойно», - заявил он.

Он отметил, что вводились избирательные санкции против атлетов из РФ в связи с конфликтом на Украине. При этом другие вооруженные столкновения полностью игнорируются. Таким образом, была обнажена коррумпированность и политическая ангажированность значительной части международных спортивных чиновников. Путин также выразил надежду, что нынешнее руководство МОК как можно скорее преодолеет это тяжелое наследие.

Ранее президент РФ заявил о готовности России принять Олимпийские игры. Он напомнил, что страна имеет опыт проведения как летней Олимпиады (в Москве в 1980 году), так и зимней (в Сочи в 2014-м).