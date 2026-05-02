Московский пенсионер отдал мошенникам 71 млн рублей

Пенсионер из Москвы отдал мошенникам 71 млн рублей после общения в чате соседей. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Злоумышленники забрали у пенсионера все сбережения и деньги от продажи двух машин. Изначально 76-летнего мужчину пригласили вступить якобы в группу соседей по дому в одном из популярных мессенджеров. Как только он принял приглашение, тут же пришло сообщение о замене домофона. Пенсионер поверил, сообщил количество необходимых ему ключей и отправил по указанному номеру сообщение с реквизитами заявки. После этого ему пришло уведомление, что все его имущество будет распродано.

На этом история не закончилась. Потерпевший направился в ближайший МФЦ и заблокировал все сделки с недвижимостью. После этого ему позвонили, но это опять были мошенники, которые заявили, что являются представителями правоохранительных органов. Они убедили пенсионера в необходимости срочно снять со счетов деньги и передать их третьим лицам для размещения на специальном счете, чтобы якобы потом вернуть все свои сбережения.

«Будучи полностью под контролем аферистов, пострадавший снимал со счетов в различных банках свои сбережения, отправлял фото денег и передавал их якобы сотрудникам силового ведомства, называвшим ему пароли», - говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Кроме того, злоумышленники вынудили мужчину продать два автомобиля. И эти деньги впоследствии тоже были переданы в руки мошенникам.

На данный момент лица, причастные к данному преступлению, не установлены. Дело находится под контролем Черемушкинской межрайонной прокуратуры.

В прошлом месяце аферисты обманули пожилую пару и выманили у них 298 миллионов рублей. История началась с того, что пенсионеру пришла в сообщении ссылка, связанная с вопросами электроснабжения. Перейдя по ней, на него тут же посыпались звонки с неизвестных номеров и пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах». После этого мошенники действовали по типичной для них схеме: убедили жертву в том, что срочно нужно снимать деньги и передавать их «на сохранение» им.