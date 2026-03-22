Ученые перечислили доказательства, что могила в Нидерландах принадлежит Д'Артаньяну

В Нидерландах нашли могилу, предположительно, д`Артаньяна. Останки командира королевских мушкетеров обнаружили в церкви в старинном голландском городе Маастрихт. Прославленный в романах Александра Дюма д`Артаньян действительно погиб при его осаде. Но место его захоронения до сих пор оставалось неизвестным.

Один из старейших городов Нидерландов, возраст которого насчитывает более 2000 лет, прославился на весь мир. А все началось в маленькой церквушке и как в самом банальном сюжете: задумали ремонт, но вдруг...

«Мы увидели, что плитка просела и решили ее поднять, после чего нашли вот эту стену. И тут задумались: а что это? Убрали грязь, и нашли маленькие кости. Нас было трое в тот момент, и все мы подумали одно: это действительно может быть он», - рассказал дьякон церкви святых Петра и Павла Йос Валке.

Граф д`Артаньян - это легенда мировой культуры и реально существовавший в истории человек. Он был офицером элитных мушкетеров, приближенный короля Людовика XIV. Фактически - глава королевской гвардии. Местные священники вызвали археологов, а те направили останки в город Девентер в исследовательское агентство.

У ученых есть несколько серьезных аргументов в пользу того, что это может быть тот самый мушкетер: место захоронения совпадает с историей. Реальный д’Артаньян погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Его тело после битвы так и не нашли, потому версия, что его похоронили прямо в городе логична. В грудной клетке нашли фрагменты мушкетной пули - исторические источники говорят, что он погиб именно от такого ранения.

Рядом с телом обнаружена французская монета, что косвенно подтверждает происхождение. Ну и сам статус погребения - место под алтарем. Там, как правило, хоронили только высокопоставленных людей.

Образцы останков также направят в лабораторию в Мюнхене и сравнят их с ДНК потомками рода Де Бац, хотя и тут возникнут трудности. О прямых наследниках знаменитого гасконца ничего неизвестно. А это значит, что будут сравнивать не по прямым веткам родства. Результаты ожидают в ближайшее время.

Если данные подтвердятся, то это станет исторической сенсацией: впервые найдут могилу одного из самых известных мушкетеров. Археологи говорят с воодушевлением: ничто не противоречит тому, что это он.